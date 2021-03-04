В России ожидают полного восстановления производства мяса птицы и яиц к маю

В России полное восстановление производства мяса птицы и яиц ожидается к маю. Это поспособствует стабилизации цен, заявили в Минсельхозе РФ.

Птицеводческая отрасль в России динамично развивается. Ежегодно наблюдается рост производства мяса и яиц. Это позволило выйти на полную самообеспеченность. Цены на мясо птицы и яйца в последние годы сохранялись на стабильном уровне, а в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году.

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Сейчас на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это связано с увеличением объемов потребления мяса птицы и яиц как наиболее доступных источников животного белка. В то же время в стране происходит некоторое сокращение производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации, передает ТАСС.

Во вторник производители мяса птицы и яиц, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен.



По последним данным Росстата, за неделю в России увеличились цены на куриное мясо и яйца. Стоимость куриного мяса выросла на 1,9%, яиц — на 1,1%.



Также ведомство подсчитало, что в России цены на продовольствие в январе 2021 года выросли на 8,2% по сравнению с январем прошлого года. В странах ЕС цены на продукты за год подорожали в 7,5 раза меньше — на 1,1%.



Татьяна Леухина