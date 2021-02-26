За неделю в России выросли цены на куриное мясо и яйца

Фото: Антон Журавлев

За неделю в России выросли цены на куриное мясо и яйца. Об этом говорится в материалах Росстата.

Согласно данным, стоимость куриного мяса выросла на 1,9%, яиц — на 1,1%.

Цены на овощи выросли в среднем на 0,7%. Также на 0,6% подорожали шоколадные конфеты. На 0,5% стали дороже мороженая рыба и маргарин. Макароны, сосиски и сардельки, а также сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 0,4%. На 0,3% стали дороже вареная колбаса, мясные консервы, черный чай и обеды в столовых, кафе, закусочных. Свинина, баранина и говядина выросли в цене на 0,2%, на этом же уровне сливочное масло, сметана, жирный творог, пшеничная мука и пшено. На 0,1% дороже стали ржаной хлеб, рис, карамель и овощные консервы для детского питания, подсолнечное масло.

Фото: kzn.ru

Из подешевевших продуктов значатся сахарные песок, пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль и водка. Их стоимость снизилась на 0,1%.

Не изменились цены на печенье, гречневую крупу, мясные консервы для детского питания и пшеничный хлеб.

Ранее «Реальное время» объясняло, что госрегулирование цен на продукты невозможно в России.

Ольга Плешкова