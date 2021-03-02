За год в России продукты подорожали в 7,5 раза больше, чем в Евросоюзе

В России цены на продовольствие в январе 2021 года выросли на 8,2% по сравнению с январем прошлого года. В странах ЕС цены на продукты за год подорожали в 7,5 раза меньше — на 1,1%, такие данные приводит Росстат.

За год в России больше всего подорожали овощи — на 17,5%. В Евросоюзе цены на них выросли на 0,2%. Также в России увеличилась стоимость фруктов (+13,5%) и сладостей (сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 13,7%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом индекс потребительских цен вырос в России в январе на 5,2% в годовом выражении и на 0,7% в месячном выражении, в ЕС — на 1,2% в годовом выражении и на 0,3% — в месячном.

В январе 2021 года наибольший прирост цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в Армении (2,2%), Турции (1,7%), Германии (1,4%), по сравнению с январем предыдущего года — в Турции (15%), Киргизии (10,1%) и Белоруссии (7,7%), подсчитал Росстат.

Вчера СМИ сообщили о подорожании оливкового масла. Это связано с ожидаемым снижением урожая оливок в Испании, на которую приходится около 50% мирового производства оливок. Также ситуация на рынке усугубляется вероятным сокращением урожая оливок в Греции и Италии.

Ранее Bloomberg включил Россию в список стран, где проблема роста цен на продовольственные товары станет угрозой для экономики и власти. Помимо РФ, в перечень попали Бразилия, Нигерия, Турция и Индия.

Татьяна Леухина