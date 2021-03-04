Активист из Татарстана, «засудивший» Сечина с Песковым, выйдет на свободу

Фото: скриншот видео

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил активиста из Татарстана Карима Ямадаева к штрафу за видео на YouTube — его признали виновным в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Об этом сообщил адвокат Владимир Красиков.



По статье о призывах к терроризму его оштрафовали на 500 тысяч рублей, по оскорблению власти — на 510 тысяч рублей. Еще на Ямадаева наложили запрет на администрирование сайтов в течение двух с половиной лет, сообщает Telegram-канал «Сетевые свободы».

Окончательное наказание Ямадаеву — штраф в размере 300 000 рублей. Суд зачел ему время нахождения под стражей.

Ранее прокуратура просила приговорить активиста к 6 годам и 7 месяцам колонии. В зале суда суд постановил освободить его. Также в феврале сообщалось, что уголовное дело челнинца передано в центральный аппарат Следкома по РТ.

Напомним, Ямадаев опубликовал видео, на котором некий судья избирает меру наказания для «Дмитрия Пескова» и «Игоря Сечина», в декабре 2019 года. В числе подсудимых был и президент России Владимир Путин.

Суд в Татарстане арестовал активиста в январе 2020 года после того, как на него завели уголовное дело. Тогда В доме активиста провели обыск, изъята техника и пароли с доступами на электронные кошельки.

Маргарита Головатенко