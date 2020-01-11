Суд в Татарстане арестовал активиста за ролик о «приговорах» Сечину и Пескову

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Набережночелнинский городской суд Татарстана арестовал оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму.

Он пробудет под стражей до 29 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Павла Терентьева.

Ранее Ямадаева задержали по делу о призывах к терроризму в интернете и за опубликование веб-сериала о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» (глава «Роснефти») и «Дмитрий Песков» (пресс-секретарь президента РФ). В веб-сериале «Судья Грэмм» Ямадаев сыграл роль судьи. Подсудимые с фамилиями «Сечин» и «Песков» были «приговорены» к смертной казни в немедленном исполнении.

Против Ямадаева также возбудили уголовное дело в связи с оскорблением представителя власти из-за этого же видео.