На активиста из Татарстана завели уголовное дело за ролик о «приговорах» Сечину и Пескову

Фото: кадр ролика

Активист из Набережных Челнов Карим Ямадаев стал фигурантом уголовного дела после опубликования веб-сериала о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» (глава «Роснефти») и «Дмитрий Песков» (пресс-секретарь президента РФ).

В веб-сериале «Судья Грэмм» Ямадаев съграл роль судьи, который зачитывает приговор людям мешками на головах, но с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» и «Дмитрий Песков». Причем, двое последних получили смертные приговоры, которые немедленно «приводятся в исполнение».

По данным “Общей газеты”, против Ямадаева возбудили уголовное дело против оскорбления представителя власти. В доме активиста провели обыски, изъята техника и пароль с доступами на электронных кошельков.

Ранее Ямадаев установил объект, похожий на надгробие, возле челнинского управления Следкома. Он также разместил на нем фотографию главы государства.