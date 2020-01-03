На активиста из Татарстана завели уголовное дело за ролик о «приговорах» Сечину и Пескову
Активист из Набережных Челнов Карим Ямадаев стал фигурантом уголовного дела после опубликования веб-сериала о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» (глава «Роснефти») и «Дмитрий Песков» (пресс-секретарь президента РФ).
В веб-сериале «Судья Грэмм» Ямадаев съграл роль судьи, который зачитывает приговор людям мешками на головах, но с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» и «Дмитрий Песков». Причем, двое последних получили смертные приговоры, которые немедленно «приводятся в исполнение».
По данным “Общей газеты”, против Ямадаева возбудили уголовное дело против оскорбления представителя власти. В доме активиста провели обыски, изъята техника и пароль с доступами на электронных кошельков.
Ранее Ямадаев установил объект, похожий на надгробие, возле челнинского управления Следкома. Он также разместил на нем фотографию главы государства.
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