Для активиста из Татарстана запросили 6 лет колонии за видео с «приговорами» Сечину и Пескову

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Гособвинение запросило 6 лет 7 месяцев колонии для активиста из Татарстана Карима Ямадаева, обвиняемого в публичных призывах к терроризму в интернете, сообщил основатель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Напомним, Ямадаев стал фигурантом уголовного дела в январе 2020 года после того, как поиграл в судью и выложил в Сеть постановочные ролики о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» (глава «Роснефти») и «Дмитрий Песков» (пресс-секретарь президента РФ).

Еще по одной статье об оскорблении представителя власти прокуратура запросила для Ямадаева 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Ямадаев вину не признает и настаивает на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме.

