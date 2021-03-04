В Казани утром образовались 7-балльные пробки

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В Казани в четверг утром образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 8:10.

Движение затруднено по улицам Николая Ершова, Аделя Кутуя, Аграрная, Космонавтов, на проспекте Альберта Камалеева, проспекте Победы, Мамадышском тракте. Пробки образовались на улицах Декабристов, Фатыха Амирхана. Огромный затор наблюдается на Центральной улице, до улицы Комиссара Габишева.

Также на мосту «Миллениум» и на улице Вишневского случились ДТП, однако пока пробки не образовались.