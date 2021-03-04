Для школьников предложили отменить Всероссийские проверочные работы

В России предложили отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников. Их пишут с марта по май учащиеся 4, 5, 6 и 11-го классов общеобразовательных организаций. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова.

По ее мнению, такие проверочные работы стали механическим тестированием, они не подходят для среза знаний учеников, лишь создают дополнительную нагрузку и на педагогов, и на школьников.

За отмену Всероссийских проверочных работ «проголосовали уже тысячи учителей России, все они подписались под различными петициями». Свое обращение она направила вице-премьеру Татьяна Голиковой.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заметил, что в случае отмены такого рода проверочных работ должна быть обязательно предложена альтернатива, передает RT.

В этом году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) по упрощенным правилам в связи с пандемией коронавируса. Так, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору сдавать не нужно. Выпускники одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вуз, вместо ЕГЭ сдадут Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.



Татьяна Леухина