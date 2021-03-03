В Казани будут судить водителя такси, устроившего смертельное ДТП в Салмачах

В Казани будут судить 21-летнего водителя такси, который устроил смертельное ДТП в Салмачах в декабре прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Авария произошла 17 декабря 2020 года. Следствие считает, что 22-летний гражданин Узбекистана управлял автомобилем Renault Logan в качестве таксиста, не имея водительского удостоверения. На улице Центральной в поселке Салмачи он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan.

В результате происшествия 36-летний пассажир такси умер в больнице. Виновник аварии также был госпитализирован в больницу, откуда сбежал в неизвестном направлении. Позднее его задержали и поместили под стражу.

Уголовное дело будет рассматривать Приволжский районный суд города Казани.



Ольга Плешкова