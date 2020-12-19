ГИБДД разыскивает водителя такси, устроившего смертельную аварию в Салмачах

В Татарстане объявили в розыск водителя такси, устроившего смертельную аварию в результате выезда на встречную полосу. Об этом сообщает ОГИБДД по Казани.

Скорая помощь госпитализировала его с травмами. После оказания медпомощи его отпустили из РКБ, однако на место аварии он так и не вернулся.

Полиция объявила в розыск Турсунова Омаджона Рохатилло огли. Если вы знаете, где он может находиться, позвоните по телефонам 8-843-533-38-19 и 8-843-533-38-48.

Напомним, авария произошла 17 декабря в поселке Салмачи. Водитель автомобиля-такси на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан». Пассажир такси умер в больнице от полученных травм, еще трое пострадали, включая водителя такси.



Ольга Плешкова