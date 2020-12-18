В Казани пассажир такси погиб в результате выезда водителя на встречную полосу

Фото: @salmachi_online

В казанском поселке Салмачи вчера вечером произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек и трое пострадали. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Авария произошла в 17.53. Таксист, 22-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по улице Центральная в Салмачах со стороны деревни Куюки в направлении Кул Гали выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген» под управлением 61-летнего водителя.

В результате аварии серьезные травмы получил 36-летний пассажир такси, он был госпитализирован в больницу, где позже умер. В больницу также с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и второй пассажир автомобиля «Рено», а также пассажирка автомобиля «Фольксваген».



Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана возьмет на контроль работу автошкол из-за большого количества аварий по вине водителей, нарушающих правила дорожного движения.



Ольга Плешкова