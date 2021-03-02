В Казани в 2021 году на реконструкцию очистных сооружений «Водоконала» потратят 1,3 млрд рублей
В текущем году по федеральному проекту «Оздоровление Волги» на реконструкцию очистных сооружений «Водоконала» Казани направят 1,3 млрд рублей. Общая продолжительность работ составит 3 года.
«Контракт подписан, работы начались, мы должны в оперативном порядке эту проблему решить», — заявил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в прямом эфире в соцсетях.
Он обратил внимание, что в республике в день сбрасывается 1,5 млн кубов сточных вод, 42% которых приходится на казанское МУП «Водоконал».
Ранее сообщалось, что при реконструировании очистные сооружения «Водоканала» создадут лабораторию, которая будет собирать показания датчиков в режиме реального времени. Специалисты смогут отследить, что попадает в республиканские водоемы, чтобы оперативно реагировать на нарушения.
Напомним, в Татарстане работает 181 очистное сооружение, 131 из которых осуществляет сброс в водные объекты. По данным Минэкологии РТ, на сегодняшний день 82% их них не соответствуют установленным нормативам. Ежегодный ущерб, наносимый водным объектам, оценивается более чем в 650 млн рублей.
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