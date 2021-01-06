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В России при участии Минэкологии РТ разрабатывают систему онлайн-мониторинга водоемов

02:39, 06.01.2021
В России при участии Минэкологии РТ разрабатывают систему онлайн-мониторинга водоемов
Фото: pixabay.com

В рабочую группу Минприроды России включили Минэкологии Татарстана для разработки схем мониторинга всех водных объектов в онлайн-режиме. Об этом сообщает НТР 24 со ссылкой на «Татар-информ».

По словам министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова, с помощью системы можно будет отслеживать состав сбрасываемых в воду веществ.

Так, в 2021 году реконструируют очистные сооружения муниципального учреждения «Водоканал» — для этого создадут лабораторию, которая будет собирать показания датчиков в режиме реального времени. Специалисты смогут отследить, что попадает в республиканские водоемы, чтобы оперативно реагировать на нарушения.

Фото: pxhere.com

Ранее сообщалось, что в Лениногорске компанию оштрафовали за загрязнение водоема аммонием и нитритами.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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