Только в двух районах Татарстана качество сбрасываемых вод соответствуют нормативам
Только в двух районах Татарстана качество сбрасываемых вод соответствует нормативам — в Атнинском и Ютазинском. Об этом стало известно на предновогодней встрече с министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым.
Всего в Татарстане работает 181 очистное сооружение, 131 из них осуществляет сброс в водные объекты.
На сегодняшний день 82% очистных сооружений не соответствуют установленным нормативам. Ежегодный ущерб, наносимый водным объектам, оценивается более чем в 650 млн рублей.
87% общего сброса сточных вод приходится на долю 10 очистных сооружений, 42% сбрасывается с очистных сооружений казанского «Водоканала». Реконструкция данного очистного сооружения уже включена в федеральную программу «Оздоровление Волги». Работы начнутся в следующем году.
«Должна быть в этом и ответственность непосредственных собственников очистных сооружений в муниципалитетах», — сказал Шадриков. Именно по факту сброса неочищенных стоков были возбуждены пять уголовных дел.
Ранее Шадриков рассказал «Реальному времени» подробнее об очистных сооружениях Татарстана.Общество Татарстан
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