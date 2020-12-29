Только в двух районах Татарстана качество сбрасываемых вод соответствуют нормативам

Фото: Людмила Губаева

Только в двух районах Татарстана качество сбрасываемых вод соответствует нормативам — в Атнинском и Ютазинском. Об этом стало известно на предновогодней встрече с министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым.

Всего в Татарстане работает 181 очистное сооружение, 131 из них осуществляет сброс в водные объекты.

На сегодняшний день 82% очистных сооружений не соответствуют установленным нормативам. Ежегодный ущерб, наносимый водным объектам, оценивается более чем в 650 млн рублей.

87% общего сброса сточных вод приходится на долю 10 очистных сооружений, 42% сбрасывается с очистных сооружений казанского «Водоканала». Реконструкция данного очистного сооружения уже включена в федеральную программу «Оздоровление Волги». Работы начнутся в следующем году.



«Должна быть в этом и ответственность непосредственных собственников очистных сооружений в муниципалитетах», — сказал Шадриков. Именно по факту сброса неочищенных стоков были возбуждены пять уголовных дел.

Ранее Шадриков рассказал «Реальному времени» подробнее об очистных сооружениях Татарстана.