ВОЗ назвала условие третьей волны коронавируса

Причиной третьей волна пандемии коронавируса может стать неосторожность людей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире «России 1». Она добавила, что все зависит от людей.

«Вторая волна, да, она сейчас показывает снижение по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет», — отметила Вуйнович.

По ее словам, отказываться от масочного режима, несмотря на снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом во всем мире, пока рано.



Вуйнович заявила, что говорить о завершении пандемии СOVID-19 можно будет, когда число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога.

Ранее Вуйнович порекомендовала россиянам продолжать соблюдать меры профилактики несмотря на снижение темпов распространения коронавируса. По словам представителя ВОЗ, в целях предотвращения распространения COVID-19 соблюдать гигиену, масочный режим должны подавляющее большинство жителей страны.



Татьяна Демина