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В России может снова вырасти заболеваемость в середине весны

09:08, 25.02.2021
В России может снова вырасти заболеваемость в середине весны
Фото: realnoevremya.ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил в России новый подъем заболеваемости в середине весны. Причиной этому может стать приход в страну «британского» штамма коронавируса.

Он заметил, что называть это третьей волной может быть некорректно, так как в России наблюдаются периодические подъемы и спады заболеваемости.

«Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — передает слова Тимакова «РИА Новости»

Ранее в ВОЗ заявили, что третья волна коронавируса может начаться из-за неосторожности людей и отказа носить маску.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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