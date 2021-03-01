В «Челныводоканале» объяснили, почему долго устраняли аварию в детском саду, где замерз водопровод

Фото: Максим Платонов (архив)

В «Челныводоканале» заявили, что устранение аварии в детском саду №52, в результате которой учреждение осталось без воды, затянулось из-за холода: спецтехника не рассчитана на работу при низких температурах воздуха.

В «Челныводоканале» сообщили, что задействовали две бригады и всю возможную технику, пишет портал Chelny-biz.ru. Однако каналопромывочная машина ДКТ-280 и вакуумная машина КО-505А не предназначены для работы при температуре воздуха ниже минус 20 градусов, а в тот день она опустилась до -32 градусов.

Из-за холода технику приходилась отвозить в помещения, что и повлияло на длительность работ по устранению аварии, объяснили в «Челныводоканале». В учреждении обратили внимание, что с 20 по 27 февраля в диспетчерскую службу поступило 196 заявок о замерзании водопроводных сетей.

Напомним, сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал «Челныводоканал» за сроки устранения аварии в детском саду №52, которая произошла 23 февраля. Ее причиной стало замерзание металлической трубы диаметром 100 мм от водопроводного колодца до стены учреждения.



Татьяна Демина