Из-за морозов в Челнах без воды остался детский сад

Из-за аномальных морозов в Челнах остался без воды детский сад №52. Водоснабжения детсад лишился накануне вечером — теперь в учреждении нет ни холодной, ни горячей воды. Об этом сообщает телеканал «ЧЕ-Набережные Челны».



Причину выяснить сразу не удалось: все трубы были целы. Сотрудники предприятия «Челныводоканал» искали причину ЧП вчера примерно до 23 часов. Выяснилось, что водопровод просто замерз.

«Из-за аномально морозной погоды замерзла металлическая труба диаметром 100 мм от водопроводного колодца до стены детского сада. Выехавшая на место аварийная бригада в настоящее время отогревает данный водопровод», — сообщили на предприятии.

Об аварии родителей предупредили заранее. Чтобы была возможность принять детей, которым не с кем остаться дома, заведующая договорилась с ближайшими детсадами. Так, 13 детей пристроили в детсад №40.

Напомним, в Татарстане на этой неделе наблюдаются аномально низкие температуры. Так, по прогнозу на 24 февраля, минимальная температура ночью и утром в республике — от -28°С до -33°С, в низких местах -34..-39˚С.

Маргарита Головатенко