ПСО «Казань» устранит выявленные на «Самара Арене» дефекты

ПСО «Казань», подрядчик «Самара Арены», устранит дефекты, выявленные на стадионе, которые появились из-за некачественного выполнения сварочного шва. В комиссионном заключении казанской фирмы и компании «Стальпроект», осуществляющей авторский надзор за монтажом металлоконструкций, говорится, что дефекты относятся к гарантийному случаю, пишет ТАСС со ссылкой на директора ГАУ СО «Самара Арена» Виталия Иванова.

«Согласно заключению, дефект носит локальный характер, он не повлиял на соседние элементы, устраняется путем замены соединения. Это не несущая балка, а элемент многосоставной системы металлоконструкций объекта», — сообщил Иванов.

Пресс-секретарь ПСО «Казань» Светлана Брайловская сообщила, что сейчас проводятся мероприятия по устранению трещины: «Никакой угрозы она не представляет. Эксперты разберутся, в чем причина... С нашей стороны все работы были сданы, все конструкции были проверены контролирующими органами, в том числе при помощи УЗК (ультразвуковой метод контроля)». Она уточнила, что в день появления трещины был большой перепад температуры в 30 градусов.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы провел предварительное заседание по претензиям «Самара Арены» к ПСО «Казань». Первое заседание назначено на 1 марта. На спортивном объекте выявили протекание крыши, нарушение целостности ходового моста кровли. На втором ярусе трибун обнаружено разрушение бетона, а в периметре стадиона отмечено оползание земляного пласта сектора В. Отметим, что недавно на стадионе «Самара Арена», построенном ПСО «Казань», обнаружили новые дефекты.