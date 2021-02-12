«Самара Арена» требует от ПСО «Казань» устранить недочеты при строительстве стадиона

Арбитражный суд Москвы провел предварительное заседание по претензиям ГАУ «Самара Арена» к ПСО «Казань». Первое заседание назначено на 1 марта.

Согласно материалам суда, у «Самара Арены» 374 пункта претензий к ПСО «Казань». Работы должны быть выполнены за месяц, неустойка составит по 100 тысяч рублей за каждый просроченный день.

Из заявления руководства самарского стадиона следует, что крыша объекта протекает, нарушена целостность ходового моста кровли. На 2-м ярусе трибун обнаружено разрушение бетона. В периметре стадиона отмечено оползание земляного пласта сектора В.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Говорится о проблемах с пожарными извещателями в шахтах лифтов, дренаже газона на футбольном поле и неработающих прожекторах.

Ранее Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о неосновательном обогащении ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Структура Минспорта РФ требовала от застройщика стадионов в Саранске и Самаре более 9,9 млрд рублей.

Напомним, в Самаре выставили на аукцион земли, в числе которых участок около стадиона «Самара Арена». Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость продаваемого участка составляет 491,8 млн руб. Участок имеет категорию «земель населенных пунктов» и вид разрешенного использования под техническую зону и жилой поселок.