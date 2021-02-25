На стадионе «Самара Арена», построенном ПСО «Казань», обнаружили новые дефекты

На стадионе «Самара Арена», который за 19 млрд рублей построило производственно-строительное объединение «Казань», обнаружили повреждения двух горизонтальных металлоконструкций. О масштабах дефектов неизвестно, но, по мнению экспертов, они могут привести к проблемам с использованием объекта.

Директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов заявил, что повреждения проанализируют эксперты, которые дадут соответствующее заключение по итогам профессиональной оценки. Он отметил, что на объекте ранее выявили дефекты и учреждение через Арбитражный суд требует от ПСО «Казань» их устранения.

Фото: volga.news

Иванов добавил, что «Самара Арена» будет требовать от подрядчика устранения выявленных повреждений в рамках гарантийных обязательств в кратчайшие сроки, пишет «Блокнот».

В ПСО «Казань» ситуацию не комментируют. «Ждем экспертиз, ждем решения арбитража», — заявил представитель организации.

Напомним, Арбитражный суд Москвы провел предварительное заседание по претензиям «Самары Арены» к ПСО «Казань». Первое заседание назначено на 1 марта. На спортивном объекте выявили протекание крыши, нарушение целостности ходового моста кровли. На втором ярусе трибун обнаружено разрушение бетона, а в периметре стадиона отмечено оползание земляного пласта сектора В.

Татьяна Демина