В Бугульме задержали семерых закладчиков одного интернет-магазина

В Бугульме полицейские задержали семерых закладчиков интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Установлено, что все задержанные работали на один и тот же интернет-магазин. Задержанным от 20 до 47 лет, трое из них — жители Бугульмы, двое из Лениногорска и два жителя города Октябрьский в Башкирии.

У задержанных изъяли больше 50 разовых доз запрещенных веществ. Выявлено и задокументировано более 15 эпизодов преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной преступной группы». Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех участников банды.

Ранее сообщалось, что на стационарном посту «Малиновка» в Верхнеуслонском районе Татарстана полицейские задержали наркокурьера из Красноярска с десятью килограммами наркотиков. Курьер сообщил, что забрал оптовую партию наркотиков из закладки в Московской области. Он должен был разложить их в тайники в Уфе, Перми, Тюмени и Красноярске.



Ольга Плешкова