Данис Зарипов: «Удержать первое место в КХЛ не было главным фактором для нас»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов во время открытой для прессы тренировки пообщался с журналистами. Как утверждает хоккеист, поражения в последних играх сезона не кажутся ему большой проблемой.



— Меня ничего не беспокоит. Были очень хорошие соперники, кому-то надо было попасть в зону плей-офф, тому же «Барысу» не хотелось попасть на нас. Всем надо было выигрывать, у них уже до этого начался плей-офф, можно сказать, — сказал Зарипов.

Как признался форвард, лидерство в регулярном чемпионате КХЛ не являлось приоритетной задачей казанской команды.

— Мы старались удержать первое место, но это был не главный фактор для нас. Для нас было главным — понять, что подкорректировать в играх, которые начнутся 3 марта. Эти игры показали наши пробелы, и мы их прекрасно знаем. Думаю, что команда сейчас наберет обороты и с первой игры мы пойдем вперед. Только алга! — сказал капитан «Ак Барса» после открытой тренировки.

Напомним, «Ак Барс» в последней игре с ЦСКА упустил первое место в регулярном чемпионате и уступил Кубок Континента «армейцам». Первым соперником в Кубке Гагарине казанцев станет нижегородское «Торпедо».