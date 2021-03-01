72% казанцев ждут компенсации дороги на работу и обратно от работодателя

72% работающих казанцев считают, что работодатель должен компенсировать дорогу на работу и обратно, а еще поездки по рабочим делам. Опрошенные уверены: работодатель должен организовать персональный трансфер на эти цели для сотрудников или хотя бы частично компенсировать эти затраты, говорится в совместном исследовании сервиса корпоративного такси и доставки «Ситимобил для бизнеса» и ResearchMe.



Из-за пандемии коронавируса почти 40% жителей татарстанской столицы ищут альтернативу поездкам в общественном транспорте, поскольку боятся его использовать. 39% передвигаются по городу по рабочим вопросам. 61% опрошенных сообщили, что работодатель такие поездки не оплачивает.

Четверть респондентов отметили, что корпоративное такси — необходимость, почти 27% сообщили о необходимости корпоративного такси только во время пандемии. 22,3% считают, что эта услуга — только дополнительные расходы для бизнеса.

17% опрошенных считают, что работодатель должен оплачивать поездки «в особых случаях», 18% сообщили о том, что выбрали бы ту компанию, которая предложила оплату поездок, однако такая возможность есть лишь у 10% опрошенных. Взамен компенсации поездок казанцы готовы отказаться от таких бонусов, как абонемент в спортзал (20%), премии и доплаты (14%) и компенсация обедов (11%).

Опрос показал, что полностью компенсирует сотрудникам поездки каждая пятая компания (20,5%), еще 21% — в ночное или утреннее время, когда не работает общественный транспорт. 22% не компенсируют такие расходы и объясняют это отсутствием бюджета. 15,5% работодателей сообщили, что оплачивают такси в период пандемии.

Фото: pixabay.com

Ранее татарстанцы рассказывали о критериях выбора работодателей. Помимо достойной зарплаты соискателям важны возможности для карьерного роста, удобное рабочее место, оплата сверхурочной работы и обучение, гибкий график работы и возможность работать удаленно.

53% казанцев рассказывали, что работодатель требует от них носить медицинскую маску на рабочем месте и они это требование выполняют, 18% надевают ее добровольно.

Маргарита Головатенко