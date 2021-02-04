Опрос: пятая часть казанцев носит маски на работе добровольно

53% казанцев сообщили, что работодатель требует от них носить медицинскую маску на рабочем месте, и они это требование выполняют, 18% надевают ее добровольно. Об этом сообщили «Реальному времени» в SuperJob по итогам опроса, проведенного в конце января-начале февраля.



Каждый четвертый работающий житель (26%) не носит медицинскую маску, поскольку работодатель этого не требует. И 3% игнорируют эти правила, несмотря на указ начальства.

В целом по России 70% россиян, работающих на территории работодателя, носят на работе медицинскую маску, причем 14% делают это абсолютно добровольно. 5% россиян работают без маски, хотя это и требуется.

Ранее 48-летний житель Лениногорска получил 40 часов обязательных работ — он повторно нарушил масочный режим и не выплатил за это штраф.