Опросы: татарстанцы рассказали о критериях выбора работодателей

При выборе работы жителя Татарстана, помимо выплачиваемой вовремя достойной зарплаты, важны возможности для карьерного роста, удобное рабочее место, оплата сверхурочной работы и обучение, гибкий график работы и возможность работать удаленно. Об этом сообщили в службе исследований hh.ru.



«Что касается критериев, которые набрали меньше всего голосов, то к ним относится наличие в компании штатного психолога, с которым можно обсудить проблемы, — этот фактор при выборе работодателя оказался значимым для 3% соискателей Татарстана. Чаще других этот вариант ответа выбирали медицинские работники», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно 88% работников Татарстана сообщили, что согласились бы работать сверхурочно, если работодатель проявит заботу о своих сотрудниках.

Также жители Казани рассказали, какой должна быть зарплата, чтобы чувствовать себя счастливым, — она должна составлять 158 тыс. рублей. И такую работу вполне реально найти — в Татарстане за январь появилось более 300 вакансий, на которых работникам предлагают платить от 180 тысяч рублей в месяц.