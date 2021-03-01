«Ак Барс Дом» сдал дом для сотрудников и ветеранов МВД РТ

Ключи от новых квартир в десятиэтажной новостройке в Кировском районе Казани сегодня получили сотрудники и ветераны правоохранительных органов. Дом на 110 квартир с чистовой отделкой построен в короткие сроки группой компаний «АБД».

Глава МВД по РТ Артем Хохорин поздравил новоселов и отметил высокое качество дома. Участок под застройку был предоставлен исполкомом Казани, и в 2019 году началось строительство.

«Дом построен на сложном участке, с применением современных цифровых технологий моделирования, а также с учетом современных требований к качеству материалов и объемно-планировочных решений. Отдельно было уделено особенное внимание организации благоустройства и детской площадке», — отметил начальник участка ООО ПСК «Ак Барс Строй» Виктор Киселёв.



По плану объект планировалось сдать летом, строительство завершено с опережением.

«В строительстве не бывает быстро, дешево и качественно, но этот случай стал исключением. У нас три в одном: проектировщик, материалы, строительство — группа компаний „Ак Барс Дом“. Исходя из этого, объект был сдан досрочно, настолько всё шло легко», — подчеркнул начальник тыла МВД по РТ Рамиль Шакиров.

В числе сегодняшних новоселов оказалась вдова сотрудника правоохранительных органов Валентина Васильевна Кудрина. Ее муж Алексей Петрович всю жизнь проработал во вневедомственной охране.

«Квартиру ждали долго. До сегодняшнего дня я жила вместе со взрослыми детьми в частном доме. А сегодня получила двухкомнатную квартиру на втором этаже и до сих пор не могу в это поверить! Осталось привезти мебель и можно жить!» — поделилась женщина.

В доме на Маршрутной всё продумано до мелочей: начиная от просторных входных групп с естественным дневным освещением и до комфортных планировочных решений. Вокруг дома есть благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками, а также с беседкой для спокойного отдыха.



Партнерский материал