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В России за минувшие сутки выявили 11 571 случай COVID-19

11:04, 01.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 11 571 случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в России выявили 11 571 случай COVID-19. За весь период в стране зарегистрировали 4 257 650 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровело 11 277 пациентов, всего — 3 823 074 человека. Умерли за сутки 333 человека. От коронавируса всего умерли 86 455 пациентов.

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

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