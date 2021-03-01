В России за минувшие сутки выявили 11 571 случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 571 случай COVID-19. За весь период в стране зарегистрировали 4 257 650 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровело 11 277 пациентов, всего — 3 823 074 человека. Умерли за сутки 333 человека. От коронавируса всего умерли 86 455 пациентов.

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