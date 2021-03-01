Главное о коронавирусе на 1 марта: смягчение мер в Башкирии и Крыму, доля людей с антителами по всему миру

Фото: Ринат Назметдинов

Низкие темпы вакцинации



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Всего на 1 марта в Татарстане зарегистрировано 18 029 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 14 585 человек, в том числе 10 за минувшие сутки. Умерли за весь период 333 человека.

В 2020 году в Нижнекамске выявили 482 пациента с коронавирусом, что составляет 3,6% от общего числа заболевших по Татарстану. Максимальное количество развернутых коек для больных с COVID-19 и пневмониями достигало 350. В прошлом году медики вылечили 24 беременных женщин и приняли 15 родов у женщин с признаками COVID-19. Из-за пандемии на 4 месяца приостановили всю плановую медицинскую помощь. Всего было осмотрено 25 тыс. взрослого населения, на второе обследование направили 43% пациентов. Впервые выявили 1 468 заболеваний, в том числе 18 новообразований, из них три — злокачественных.

Из 122 тысяч поступивших в Татарстан доз вакцины от COVID-19 сегодня израсходованы лишь 70%. Оставшейся вакцины хватит еще на 30 тыс. человек. Но сегодняшними темпами они будут израсходованы не раньше чем через месяц. Подробнее о темпах вакцинации — в обзоре «Реального времени».

Фото: Максим Платонов

«Ковидный» иммунитет у 6% населения



За последние сутки в России выявили 11 571 новый случай коронавируса, выздоровел 11 571 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 257 650 человек, а выздоровевших — до 3 823 074 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 333 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 86 455 человек.



За последние сутки в России проведено более 314 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 560,1 тыс. человек.



Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи подал заявку на экстренную регистрацию в России и других странах вакцины «Спутник Лайт». Облегченный вариант «Спутника V» обещают выпустить уже в марте.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов выразил мнение о том, что иммунитет к коронавирусу выработался только у 6% россиян. Он отметил, что для замедления темпа распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет сформировался у 60—70% населения.

Фото: пресс-служба OpenBio / sibmeda.ru

Главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова перечислила, какие последствия могут быть от перенесенного коронавируса. По ее словам, во время болезни мужчины больше страдают во время острой фазы, женщины же как бы растягивают негативные последствия надолго. Она добавила, что вирус действует на всех одинаково, однако реакция организма зависит от его особенностей.

Главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром, который в ряде случаев проявляется у переболевших коронавирусом. Это комплекс проблем, который связан с аутоиммунной агрессией организма самого к себе. С поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца.

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса: кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости зала. Аналогично смягчены меры ограничения в отношении посещения ночных клубов (дискотек), всероссийских матчей и чемпионатов, а также других соревнований и спортивных мероприятий.

Фото glavarb.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 в регионе изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а также ограничения по работе общепитов и развлекательных центров. Изменения коснулись проведения корпоративов, банкетов, торжественных мероприятий и свадеб — запрет на их проведение снят указом главы республики. Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75% зрителей от полного числа мест. Остались ограничения по работе ресторанов, кафе, баров и столовых — в них можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских в выходные дни. Эти ограничения продлены до 1 апреля.

Прививки для учителей и полиции в Казахстане



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 114 067 962 человека, 2 530 723 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 605 652). На второй строчке — Индия (11 112 241), на третьей — Бразилия (10 551 259), на четвертой — Россия (4 198 400, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Пятое место занимает Великобритания (4 188 827).



Больше всего смертей зафиксировано в США (513 091). За ними следуют Бразилия (254 942), Мексика (185 715), Индия (157 157) и Великобритания (123 083).



Научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что в мире менее 10% населения выработали антитела к коронавирусу. ВОЗ продолжает наблюдать за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. По последним подсчетам, их было не менее 500. По словам Сваминатан, местами в густонаселенных городских районах встречались очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Но это не значит, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета.

Фото: Максим Платонов

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что генетические варианты коронавируса могут понизить эффективность существующих вакцин, но препараты останутся в определенной мере эффективными.

Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила из России в Сербию. Президент республики Александар Вучич в воскресенье вечером лично встретил груз в аэропорту Белграда. Сербский лидер в очередной раз выразил надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат на своей территории.

Президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Земан сообщил, что для Чехии «вполне хватило бы сертификации (чешского) Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ)». Так он подчеркнул, что выступает за «венгерский путь» вакцинации: Венгрия, как и Сербия, начали закупать «Спутник V», не дожидаясь сертификации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), и ограничились национальной регистрацией.

Медицинский регулятор США FDA одобрил к «экстренному» применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие — производства Pfizer и Moderna. Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина — векторная, подобная российской «Спутник V» и англо-шведской AstraZeneca.

Фото wikipedia.org

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что власти Франции предостерегают Германию от закрытия границы в районе департамента Мозель, где наблюдается активное распространение южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Сейчас французские власти ведут переговоры с немецкими коллегами в связи со сложившейся ситуацией. Бон сообщил, что во Франции хотят защитить 16 тыс. рабочих из Мозеля, которые ежедневно направляются в Германию на работу.

Правительство Словакии решило ввести комендантский час и обязательное ношение респираторов FFP2 в общественных местах из-за распространения коронавируса COVID-19. Комендантский час введут на всей территории страны с 3 марта, он будет действовать с 20.00 до 1.00. В это время из дома можно будет выйти в случае поездки на работу или похода к врачу. Вместе с тем с 5.00 до 20.00 гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительных причин, которые должны подтверждаться документами.

В столице Казахстана начинают вакцинировать сотрудников образовательных организаций и правоохранительных органов вакциной «Спутник V». Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства — QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний.

Маргарита Головатенко