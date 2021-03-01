Евгений Свечников впервые забил в двух матчах подряд в НХЛ

«Детройт Ред Уингз» уступил на выезде «Чикаго» (2:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Одну из шайб в составе гостей забросил российский нападающий Евгений Свечников. Россиянин хлестким броском с зоны вбрасывания реализовал большинство в третьем периоде при счете 1:5.

Evgeny Svechnikov strikes again (on the power play, no less)! #LGRW pic.twitter.com/lf6QB3opvE — Ryan Hana (@RyanHanaWWP) March 1, 2021

Этот гол стал для Свечникова вторым за два последних матча. Российский форвард впервые в карьере забил в двух матчах подряд в НХЛ. В нынешнем сезоне в активе нападающего «Детройта» 3 (2+1) набранных очка в 2 играх регулярного чемпионата.

Напомним, Свечников уезжал в НХЛ из системы казанского «Ак Барса». Летом прошлого года казанцы звали нападающего вернуться в КХЛ, но хоккеист решил продолжить карьеру в Северной Америке.