Генменеджер «Ак Барса»: «Ведем переговоры с Ховановым и Свечниковым»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов подтвердил информацию о возможном переходе нападающих Александра Хованова и Евгения Свечникова. На данный момент казанский клуб ведет переговоры.

«Ак Барс» ведет переговоры с двумя воспитанниками, которые выступали за океаном — Александром Ховановым и Евгением Свечниковым. Мы поговорили со Свечниковым и «Детройтом». В клубе видят, что парню нужна перезагрузка, и лучше не держать его в АХЛ, а дать поиграть в родной команде», — сказал Якубов.

До отъезда в 2014 году в канадскую юниорскую лигу Свечников выступал в молодежной команде «Ак Барса». За основную команду казанцев хоккеист сыграл три матча в КХЛ в сезоне 2013/2014. Он был задрафтован «Детройтом» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером. Выступая в НХЛ 23-летний нападающий сыграл 20 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Хованов последние три сезона провел в клубе юниорской лиги Квебека «Монктон». Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат «Ак Барсу», откуда в 2017 году он уезжал в Северную Америку. Ранее сообщалось, что в казанском клубе пока раздумывают над приглашением Хованова, и окончательное решение еще не принято.