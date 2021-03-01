В Казани более 30% жилья покупают не татарстанцы

В Казани более 30% жилья покупают не жители Татарстана. В последнее время все больше пользуются высоким спросом малогабаритные квартиры, рассказал сегодня на «деловом понедельнике» первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов.

Площадь «однушек» уменьшилась за 4 года с 39 до 35,6 кв. м. Это общероссийский тренд для крупных городов, отметил докладчик. Доля таких квартир выросла почти в 3 раза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сохранение льготной ипотечной ставки привело к дальнейшему росту цен. Нигматзянов привел данные ЦИАН: средняя стоимость кв. метра в октябре прошлого года составила 100 тыс. рублей. По стоимости жилья на первичном рынке Казань стала третьим городом в стране, констатировал он.

В Казани обеспеченность жильем на одного человека составляет примерно 27 кв. м. По итогам года ввод жилья на одного казанца составил 0,7 кв. м, при этом средний показатель по России — 0,53 кв. м на человека.

