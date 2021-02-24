В Казани обеспеченность жильем на одного человека составляет примерно 27 кв. м

В Казани обеспеченность жильем на одного человека составляет примерно 27 кв. м. По итогам года ввод жилья на одного казанца составил 0,7 кв. м, при этом средний показатель по России — 0,53 кв. м на человека, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на отчетной V сессии Казгордумы четвертого созыва.

В прошлом году в Казани ввели в эксплуатацию 885 тыс. кв. м жилья, это составляет 33% от республиканского показателя. Из них почти 700 тыс. кв. м — в многоквартирных домах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году планируется ввести еще 960 тыс. кв. м жилья, при этом почти 850 тыс. из них — многоквартирного, сообщается на сайте мэрии Казани.



По данным на 7 февраля, в Татарстане по схеме проектного финансирования возводится 1,34 млн кв. м жилья. Это приблизительно 68% от всех строящихся домов. По данным республиканского Минстроя, в 2021 году в республике планируется возвести 2,67 млн кв. м жилья. Из 161 дома в республике сдано 12 домов и 1 313 квартир. Из многоквартирных домов на стадии строительства в высокой степени готовности находится 71 соципотечный дом. По линии коммерческой застройки сдано 19 многоквартирных домов из 164 запланированных. Общая площадь — 1 млн 200 тыс. кв. м.

Татьяна Леухина