Почти 50 тыс. человек выступили против строительства дельфинария в Уфе

Больше 46 тыс. человек подписали петицию против строительства в Уфе дельфинария и океанариума.



Ранее компания «Водный мир» представила проект океанариума в виде четырехуровневого развлекательного комплекса с наличием дельфинария на 700 посадочных мест с тропическим ботаническим садом, террариумами и вольерами для содержания крокодилов, черепах, питонов и анаконд.

«На фоне недавних событий, связанных с «китовой тюрьмой» на Дальнем Востоке, открытие новых океанариумов и дельфинариев, а значит, и пожизненного пленения сразу нескольких видов морских млекопитающих и ластоногих, выглядит как полное игнорирование и российских и мировых тенденций развития гуманного отношения к животным!» — указал автор петиции.