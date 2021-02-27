В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по-новому

Проблема со сведениями о зарплатах россиян в том, что в них учитываются только статистические данные. Такое мнение выразил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области и депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Правильнее считать медианную зарплату (она делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины ниже — прим. ред.), которая на треть меньше, чем средняя арифметическая. Это покажет то, что переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, передает URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на уровень бедности в Казани. По данным Минтруда республики, 67 тысяч казанцев получают доход меньше размера прожиточного минимума.

Исследование показало, к каким мерам прибегают жители Татарстана для увеличения дохода. Большинство (80%) ищут новую работу с более высокой зарплатой, 64% стремятся осваивать новые навыки, учиться новому, еще 36% — ищут подработку. И наконец, 12% стараются создавать пассивный доход за счет инвестиций.

Татьяна Леухина