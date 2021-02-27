В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по-новому
Проблема со сведениями о зарплатах россиян в том, что в них учитываются только статистические данные. Такое мнение выразил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области и депутат Госдумы Андрей Ветлужских.
Правильнее считать медианную зарплату (она делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины ниже — прим. ред.), которая на треть меньше, чем средняя арифметическая. Это покажет то, что переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, передает URA.RU.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на уровень бедности в Казани. По данным Минтруда республики, 67 тысяч казанцев получают доход меньше размера прожиточного минимума.
Исследование показало, к каким мерам прибегают жители Татарстана для увеличения дохода. Большинство (80%) ищут новую работу с более высокой зарплатой, 64% стремятся осваивать новые навыки, учиться новому, еще 36% — ищут подработку. И наконец, 12% стараются создавать пассивный доход за счет инвестиций.
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