Исследование: к каким мерам прибегают татарстанцы для увеличения своего дохода

Татарстанцы рассказали, к каким мерам прибегают для увеличения своего дохода. Большинство (80%) ищут новую работу с более высокой зарплатой, 64% стремятся осваивать новые навыки, учиться новому, еще 36% — ищут подработку. И наконец, 12% стараются создавать пассивный доход за счет инвестиций. Об этом сообщили в службе исследований hh.ru по итогам опроса.

Чаще других озабочены поиском новой работы с более высокой зарплатой бывают специалисты производственной и сельскохозяйственной сфер. Подработку чаще других ищут специалисты индустрии развлечений и массмедиа.

Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на уровень бедности в Казани. По данным республиканского Минтруда, 67 тысяч казанцев зарабатывают меньше прожиточного минимума. И это притом, что столица республики отличается одними из самых высоких зарплат в стране, отметил президент РТ.

Ранее сообщалось, что 63% татарстанцев хотели бы найти подработку. 23% опрошенных сообщили, что у них нет дополнительной работы и они не стремятся найти ее. Есть подработки у 14% жителей республики.