Минниханов: 67 тысяч казанцев имеют доход ниже прожиточного минимума

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на уровень бедности в Казани. По данным республиканского Минтруда, 67 тысяч казанцев зарабатывают меньше прожиточного минимума.

И это при том, что столица республики отличается одними из самых высоких зарплат в стране, отметил президент РТ.

Он добавил, что треть валового регионального продукта (ВРП) Татарстана формируется именно в Казани. Столица является лидером по вводу жилья и другим показателям.

«Казаньоргсинтез» провел модернизацию производства поликарбоната, модернизация идет на Казанском авиационном заводе, на казанском молкомбинате, на вертолетном заводе, «Тасме», перечислил президент. Пострадала система гостеприимства и транспорта. Казань — это почти 39% малого и среднего бизнеса в республике, который тоже пострадал.

«Серьезные вызовы испытала экономика в этом году. За все время моей работы в правительстве (конец 90 годов был сложным) чтобы мы 45 млрд потеряли за один год — такого никогда не было», — отметил президент Татарстана.

Минниханов напомнил, что снижение ВРП составило 3%, индекс промпроизводства опустился на 3,6%. В то же время рост отмечен в сельском хозяйстве: за 12 лет самый большой урожай — 5,5 млн тонн зерновых.