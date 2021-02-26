В Челнах в санаториях проходят курсы реабилитации для переболевших COVID-19 — видео

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В Набережных Челнах в санаториях проходят курсы по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В санаториях пациенты посещают курсы массажа, ЛФК, дыхательную гимнастику, а также психолога.

По данным на 15 февраля, в Татарстане с октября 2020 года реабилитацию на базе 54 лечебно-профилактических учреждений прошли 5 424 пациента после пневмонии, вызванной COVID-19.



В республике одними из первых в России открылись отделения реабилитации для перенесших ковидную пневмонию пациентов.

В январе на итоговой коллегии Минздрава РТ президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу реабилитации пациентов, которые переболели коронавируса. Она должна учитывать все возможные последствия заболевания.

Ранее эксперты КФУ назвали тяжелые последствия заболевания коронавирусом. Среди них: депрессия, нейроковид, панкреатиты, язвы и поражение печени. Больше всего от COVID-19 страдает иммунитет человека. Заместитель главврача по медчасти, руководитель терапевтического отделения униклиники Казанского университета Эмма Мухаметшина отметила, что при тяжелой форме COVID-19 реабилитация может занимать от трех до шести месяцев.



Татьяна Леухина