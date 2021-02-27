В Татарстане строительная компания заплатит штраф свыше 1 млн рублей за незаконную свалку

В Лениногорском районе Татарстана строительная компания «Торговый дом «ВДС» заплатит штраф за то, что сотрудники не проконтролировали движение мусора вплоть до его утилизации. Ответственность за незаконную свалку лежит не только на перевозчике, но и на компании.

Ранее инспекторы Минэкологии РТ выяснили, что у юридического лица нет разработанных и согласованных паспортов опасных отходов и журнала их учета. Компания не платила за негативное воздействие на природу. Предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 450 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Далее, из-за уклонения от наказания специалисты составили три протокола, которые направили в мировой суд Смоленска, где зарегистрировано предприятие. Помимо основной суммы штрафа, «ВДС» должно выплатить еще 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее экологи обнаружили сброс токсичных сточных вод у реки Студенец в Новошешминском районе. Специалисты нашли место разлива и отобрали пробы снега (талой воды), анализ которых показал повышенную токсичность сточной воды в четыре раза. Площадь загрязнения составляла 25 кв. м. В отношении нарушителя уже составлен протокол.

