В Татарстане нашли виновных в сбросе токсичных сточных вод у реки Студенец

Экологи обнаружили сброс токсичных сточных вод у реки Студенец в Новошешминском районе. О нарушении стало известно в ходе мониторинга социальных сетей.

К обследованию реки были привлечены инспекторы и специалисты лаборатории Волжско-Камского территориального управления Минэкологии Татарстана. Специалисты нашли место разлива и отобрали пробы снега (талой воды), анализ которых показал повышенную токсичность сточной воды в 4 раза. Площадь загрязнения составляла 25 кв. м.

В отношении балансодержателя канализационной сети составлен протокол по ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ «Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления». Ведомство выдало представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Ранее в канале Заинской ГРЭС в Татарстане обнаружили радужное пятно.



Ольга Плешкова