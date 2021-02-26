В Челнах владелицу собаки, разорвавшей девочке лицо, обязали оплатить лечение ребенка

В Набережных Челнах суд не удовлетворил апелляционную жалобу женщины, собака которой разорвала ребенку лицо. Об этом сообщается на сайте городского суда.

В ноябре в пользу потерпевшей с осужденной взыскали компенсацию морального вреда — 150 тысяч рублей, а также затраты на лечение пострадавшей девочки в размере 92 тысяч. Женщина не согласилась с требованием оплатить девочке лечение. Она просила назначить ей наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей, а компенсацию морального вреда снизить до 100 тысяч рублей. Кроме того, она попросила суд оставить гражданский иск о возмещении расходов на лечение без рассмотрения.

Судья оставил приговор без изменения, изменив в части взыскания с женщины расходов на оплату услуг представителя адвоката в размере 50 000 рублей.



Постановление суда вступило в законную силу с момента его провозглашения.

Напомним, что 11-летнюю девочку летом 2020 года укусила в лицо собака породы американская акита. В результате ребенку были нанесены рваные раны лица. Девочке сделали срочную операцию в больнице, ей требуется косметическая операция. Собаку временно изъяли, однако затем вернули хозяйке. В суде гособвинитель запрашивал для владелицы собаки один год исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства.



Ольга Плешкова