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Происшествия

Собаку, которая укусила ребенка в лицо в Челнах, вернули хозяйке

11:53, 23.07.2020
Собаку, которая укусила ребенка в лицо в Челнах, вернули хозяйке
Фото: pixabay.com

Изъятую у хозяйки собаку, которая напала на 11-летнюю школьницу в Набережных Челнах, вернули хозяйке.

Как сообщают «Челнинские известия», собака находилась в питомнике «Тулпар». Уход ей обеспечивал супруг владелицы.

Напомним, что собака породы американская акита напала на 11-летнюю девочку на остановке «Горэлектросеть» в поселке ЗЯБ Набережных Челнов. В результате ребенку были нанесены рваные раны лица. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего». Статья предусматривает до десяти лет ограничения свободы.

Недавно девочку выписали из больницы.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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