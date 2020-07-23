Собаку, которая укусила ребенка в лицо в Челнах, вернули хозяйке

Изъятую у хозяйки собаку, которая напала на 11-летнюю школьницу в Набережных Челнах, вернули хозяйке.



Как сообщают «Челнинские известия», собака находилась в питомнике «Тулпар». Уход ей обеспечивал супруг владелицы.

Напомним, что собака породы американская акита напала на 11-летнюю девочку на остановке «Горэлектросеть» в поселке ЗЯБ Набережных Челнов. В результате ребенку были нанесены рваные раны лица. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего». Статья предусматривает до десяти лет ограничения свободы.



Недавно девочку выписали из больницы.