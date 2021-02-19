Владелица собаки в Челнах, разорвавшей ребенку лицо, не считает нужным оплачивать девочке лечение

В Набережных Челнах владелица собаки, которая разорвала ребенку лицо, подала апелляцию на приговор. Она считает приговор слишком суровым и просит назначить наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей, а компенсацию морального вреда потерпевшей снизить до 100 тысяч рублей.

Кроме этого, хозяйка собаки считает, что не должна оплачивать лечение, и просит суд гражданский иск о возмещении расходов на лечение оставить без рассмотрения, передает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

И.о. прокурора Набережных Челнов в апелляционном представлении обратился в суд с просьбой изменить приговор, изъяв собаку в ГБУ «Госветобъединение г. Набережные Челны».

Напомним, что 11-летнюю девочку летом 2020 года укусила в лицо собака породы американская акита. В результате ребенку были нанесены рваные раны лица. Девочке сделали срочную операцию в больнице, ей требуется косметическая операция. Собаку временно изъяли, однако затем вернули хозяйке. В суде гособвинитель запрашивал для владелицы собаки один год исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства.



Ольга Плешкова