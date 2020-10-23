В Набережных Челнах обвиняют женщину, собака которой укусила ребенка за лицо

Мировой суд Набережных Челнов рассматривает уголовное дело в отношении 45-летней жительницы города, собака которой укусила ребенка за лицо. Она обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, 11-летняя девочка летом текущего года возвращалась из поликлиники. На одной из остановок к ней подбежала собака породы американская акита и укусила за лицо.

Хозяйка животного вызвала скорую помощь. Девочке сделали срочную операцию в больнице, — сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

В суде гособвинитель запросил для владелицы собаки один год исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства.

Рассмотрение дела продолжается. Об итогах в ведомстве сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что собаку признали вещественным доказательством по делу. Вину обвиняемая признала частично. До суда она находилась под подпиской о невыезде.

