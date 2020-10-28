В Челнах осуждена хозяйка собаки, напавшей на ребенка

К двум годам ограничения свободы приговорил сегодня мировой суд Набережных Челнов 45-летнюю владелицу породистой собаки, что в июне укусила школьницу. Женщину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



В пользу потерпевшей с осужденной взыскали компенсацию морального вреда — 150 тысяч рублей, а также затраты бюджета на лечение пострадавшей девочки в стационаре в размере 92 тыс. рублей.

Согласно не вступившему в силу приговору, утром 25 июня 2020 года 11-летняя девочка возвращалась домой из поликлиники в г. Набережные Челны. Возле остановки «Горэлектросеть» к ней подбежала собака породы американская акита и укусила за лицо. Ребенок потерял сознание. Хозяйка животного, увидев произошедшее, вызвала бригаду скорой помощи и позвонила родителям малолетней. Девочке сделали срочную операцию в медучреждении.

Первоначально поводом для прокурорской проверки с последующим возбуждением дела стало сообщение в соцсетях.

Вину хозяйка животного признала еще на следствии.