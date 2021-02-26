Генич о Костюкове и Грицаенко: «Адекватные трансферы, «Рубин» подсуетился»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил трансферы казанского «Рубина» защитника Алексея Грицаенко и полузащитника Михаила Костюкова из «Тамбова». Он считает эти подписания адекватным решением для увеличения глубины состава команды.

— Это российские футболисты, которые были на рынке и у которых были проблемы с предыдущим клубом. Поэтому это достаточно адекватные трансферы для «Рубина», который подсуетился.

Грицаенко — центральный защитник с хорошими данными. Костюков — нападающий с хорошим объемом работы. Тот же Костюков уже с неплохим опытом игры в Премьер-лиге. И в «Амкаре» был полезен, и в «Тамбове» неплохо себя проявлял.

Михаил Костюков (в красном). Фото: rubin-kazan.ru

Плюс в «Рубине» была неприятная история с «ковидом» и травмами, и был недобор игроков — когда проиграли «Ростову» и еще какой-то неудачный матч. Так что для глубины состава эти российские футболисты — абсолютно нормальное решение со сторон казанцев.

И за те деньги, которые «Рубин» заплатил (если вообще заплатил за этих игроков), — это вполне боеспособные единицы для российского чемпионата и для обоймы клуба российской Премьер-лиги. Тем более они идут в клуб, финансово хорошо стоящий на ногах. Да и работать со Слуцким — это всегда интересно, там отличный микроклимат, — сказал комментатор «Матч ТВ» в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Грицаенко и Костюков первую часть текущего сезона провели в «Тамбове». В январе оба футболиста перешли в «Рубин» на правах свободного агента. Грицаенко и Костюков подписали с казанским клубом четырехлетние контракты.

Кроме них «Рубин» организовал трансфер полузащитника Мицуки Сайто из японского «Сэнан Бельмаре» и арендовал хавбека «Зенита» Леона Мусаева. Также казанцы расстались с вратарем Иваном Коноваловым и игроком центра поля Игорем Коноваловым. Они были арендованы «Уралом» и тульским «Арсеналом» соответственно до конца текущего сезона.

О трансферной работе «Уфы» и казанского «Рубина» с комментариями футбольных экспертов читайте в материале «Реального времени».