Игроки «Тамбова» Грицаенко и Костюков официально перешли в «Рубин»

Защитник Алексей Грицаенко и нападающий Михаил Костюков из «Тамбова» перешли в «Рубин». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Оба футболиста подписали четырехлетние контракты с «Рубином». За казанцев Грицаенко будет выступать под 27-м, а Костюков — под 14-м игровым номером.

Игроки находятся в расположении команды с первого тренировочного сбора в Турции. Об их возможном переходе сообщалось еще в начале января.

Официально: Михаил Костюков — игрок «Рубина»



Соглашение рассчитано на четыре года. За наш клуб Михаил будет выступать под номером 14.



Добро пожаловать в «Рубин»!

https://t.co/ptmgFnr6Wl pic.twitter.com/VACNuM7uJK — «Рубин» Казань (@fcrk) February 1, 2021

Последние два сезона футболисты провели в «Тамбове». Костюков за время выступлений в РПЛ за различные клубы сыграл 92 матча и забил 17 голов. Грицаенко на уровне высшего дивизиона страны провел 55 матчей, где отметился тремя забитыми мячами.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы и может сняться с весенней части сезона в РПЛ. На данный момент в расположении команды осталось лишь 9 футболистов, среди которых два вратаря.