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Игроки «Тамбова» Грицаенко и Костюков официально перешли в «Рубин»

05:55, 02.02.2021
Игроки «Тамбова» Грицаенко и Костюков официально перешли в «Рубин»
Фото: vk.com/fcrk

Защитник Алексей Грицаенко и нападающий Михаил Костюков из «Тамбова» перешли в «Рубин». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Оба футболиста подписали четырехлетние контракты с «Рубином». За казанцев Грицаенко будет выступать под 27-м, а Костюков — под 14-м игровым номером.

Игроки находятся в расположении команды с первого тренировочного сбора в Турции. Об их возможном переходе сообщалось еще в начале января.

Последние два сезона футболисты провели в «Тамбове». Костюков за время выступлений в РПЛ за различные клубы сыграл 92 матча и забил 17 голов. Грицаенко на уровне высшего дивизиона страны провел 55 матчей, где отметился тремя забитыми мячами.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы и может сняться с весенней части сезона в РПЛ. На данный момент в расположении команды осталось лишь 9 футболистов, среди которых два вратаря.

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