Ринат Билялетдинов: «Остон Урунов — как Хвича в «Рубине»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил возвращение полузащитника Остона Урунова в «Уфу». Он считает, что узбекский хавбек по своей игре похож на Хвичу Кварацхелию из «Рубина».

«Наверное, Остон не подошел Тедеско, ведь Урунов — это штучный продукт, который не в каждой команде заиграет. Он как Хвича из «Рубина» — как только народ посмотрел, привык к его футболу, то попробуй повтори. А повторить уже могут очень немногие.

Против Кварацхелии тоже противодействие увеличилось. Не стали смотреть на него сквозь пальцы, все поняли, что он хорошо провоцирует пенальти, хорошо умеет менять свое направление, и приняли меры.

Остон Урунов (в белом). Фото: vk.com/ufafc

Дриблинг Урунова тоже анализируется соперниками, и на него есть противодействие. Может быть, дело и в том, что в «Уфе» на его команду не так настраивались, в «Спартаке» уже другой уровень противодействия.

Один раз блеснуть — это одно. А постоянно такую игру демонстрировать — другое», — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

В нынешнее трансферное окно Урунов был арендован «Уфой» из московского «Спартака» до конца текущего сезона. Летом прошлого года он был продан «красно-белым» за 1 млн евро, но не смог пробиться в основной состав команды.

Напомним, ранее «Уфа» также подписала контракт с защитником «Олимпа-Долгопрудного» Олегом Дзантиевым. Оценку данного перехода и других трансферных событий в составе уфимского клуба и казанского «Рубина» от Рината Билялетдинова читайте в материале «Реального времени».