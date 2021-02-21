Урунов из «Спартака» на правах аренды перешел в «Уфу»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов проведет остаток сезона в «Уфе». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Узбекский полузащитник арендован «Уфой» до конца сезона-2020/21 с правом последующего выкупа контракта игрока. По некоторым данным, уфимский клуб сможет выкупить футболиста за 3 млн евро.

Зарплату Урунова, которая составляет 600 тысяч евро за сезон, будет платить «Уфа». Аренда футболиста обойдется уфимскому клубу в 5,5 млн рублей. При этом сумма будет уменьшаться на 400 тысяч рублей за каждый матч, в котором хавбек сыграет минимум 45 минут.

Фото: ФК «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что в клубе постараются выкупить игрока в конце сезона.

— Аренда будет с правом выкупа, сумму не будем разглашать. Мы попытаемся его выкупить в конце сезона, если все будет хорошо, — цитирует Шайбекова Sport24.

Урунов перешел в «Спартак» по окончании прошлого сезона из «Уфы». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила 1 млн евро. Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Узбекского футболиста в московский клуб пригласил Шамиль Газизов, занимавший пост генерального директора «красно-белых». В декабре он был уволен со своей должности и вернулся в «Уфу» в роли консультанта.